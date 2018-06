Montagnola, si ferisce con un coccio di bottiglia per sfuggire alla Polizia

Un cittadino marocchino di 27 anni è stato denunciato per spaccio e "daspato" ieri sera poco prima delle 22. Nel corso dei controlli straordinari, gli agenti lo hanno notato mentre tentava di allontanarsi dal Parco della Montagnola, ma, in prima battuta, è stato bloccato. Il giovane ha consegnato spontaneamente i 35 euro che aveva in tasca, ma ha lasciato cadere un involucro contenente circa 6 grammi di hashish.

Essendo senza documenti e con precedenti, ha pensato che la soluzione migliore fosse quella di scappare, quindi si è diretto verso via Irnerio, dove ha raccolto un coccio di bottiglia e ha iniziato a provocarsi tagli ai polpacci. Fermato nuovamente, è stato curato dai sanitari del 118 e, oltre alla denuncia per spaccio, ha ricevuto il provvedimento di allontanamento dal parco (mini-daspo prefettizio).