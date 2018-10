Controlli anti-droga, tre denunce per spaccio: in tasca hashish e marijuana

Tre persone sono state denunciate nella giornata di ieri per droga: sono stati fermati per un controllo e addosso avevano hashish e marijuana. In particolare, un tunisino dell'89 con precedenti specifici (ha tentato invano la fuga) aveva 55,74 grammi di hashish; un uomo della Sierra Leone del '79 con addosso 6,9 grammi di marijuana e 620 euro; un uomo del Gana nato nel 1974 con 7,36 grammi di marijuana e 110 euro in contanti.