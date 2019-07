Incidente a Monte San Pietro: grave ciclista

Rimane ricoverato in condizioni gravi e in prognosi riservata il ciclista 67enne ferito che ieri nella tarda mattinata a Monte San Pietro è stato soccorso dai sanitari del 118 in eliambulanza, dopo quella che sembra essere stata una rovinosa caduta dalla sua bici. Secondo le poche informazioni emerse in merito, sembra che l'uomo fosse in compagnia di una comitiva per una escursione di cicloturismo, nella frazione di Montepastore. Il 67enne si sarebbe poi separato dal gruppo e percorrendo via Merlano sarebbe poi caduto. Sono stati i compagni di viaggio a dare l'allarme. Nel vicino comune di Valsamoggia, un ciclista è morto pochi giorni addietro durante una escursione in notturna con la mountain bike.