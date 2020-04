Coronavirus: prende il sole sul prato, scattano multa e denuncia

Una donna di 34 anni è stata denunciata e multata dai carabinieri di Vergato. E' successo venerdì pomeriggio scorso, 24 aprile, quando i militari hanno notato la donna mentre prendeva il sole sui prati vicino al parco storico. Inutili sono state le spiegazioni sul fatto che la persona fosse sola al momento del controllo, i militari hanno comunque comminato una sanzione di trecento euro, per violazione delle regole di lockdown, ancora in vigore.

La 34enne, cittadina italiana, non ha preso bene il tutto, proferendo anche qualche ingiuria ai militari, venendo alla fine denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. Dal comando provinciale dell'Arma fanno sapere che i controlli per l'osservanza delle misure anti-coronavirus proseguono e che non è possibile fare ancora alcuna eccezione (salvo i noti motivi) anche in caso di situazioni isolate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.