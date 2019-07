Monterenzio: manca l'acqua, cittadini 'invitati' a lavarsi in piscina

Manca l'acqua e i cittadini sono invitati a fare la doccia in piscina. Succede a Monterenzio, dove da questa mattina è stata interrotta l'erogazione dell'acqua a San Benedetto del Querceto, a causa delle rottura di una tubazione.

A spiegare cosa è successo è il Comune, che attraverso i propri canali di informazione comunica: "L'erogazione dell'acqua a San Benedetto del Querceto è stata interrotta a causa di una rottura di una tubazione che ha svuotato la cisterna - si legge - In attesa della riparazione, la piscina di Monterenzio si è resa disponibile a ospitare i cittadini che avessero bisogno di una doccia a partire dalle ore 9".

Immediate le polemiche da parte di alcuni residenti: se da un lato qualcuno ha approfittato della disponibilità della piscina per lavarsi, ringraziando per il servizio messo a disposizione, qualcun altro si chiede in quanto tempo sarà riparato il danno, perchè "d'estate - in tanti commentano sui social - senz'acqua i disagi non sono causati solo dal non poter fare una doccia".