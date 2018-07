Aggredita da uno sciame di vespe mentre butta la spazzatura. A raccontare l’aggressione subita è Rosa Ammirati, residente a Bisano, piccola frazione di Monterenzio. “Ho sentito come dei piccoli sassolini cadere sulla testa e ho toccato i capelli. Una sensazione stranissima. Poi, ho sentito un forte ronzio e ho avvertito tanto dolore al braccio. Solo in quell’istante ho capito e sono scappata via”.

La donna, come ogni giorno, era uscita a buttare l’immondizia : “Avevo delle buste da gettare nei cassonetti vicino casa, e una sola maglia da mettere nel cassone giallo per la racconta degli indumenti usati. Lì vicino ho visto una busta a terra ma ho pensato che qualche incivile avesse lasciato del vestiario sparso. Allora ho raccolto tutto per metterlo nell’apposito contenitore. Appena ho alzato lo sportello le vespe mi hanno attaccato" spiega.

Rosa ora porta le conseguenze dell'aggressione: "C‘è un grosso nido, e forse altre persone lo avevano visto, per questo avevano lasciato la roba fianco al cassone. Non so quante mi abbiano punto. Ho il braccio gonfio, dolente, pesante e rosso, più una puntura vicino al collo “.

La donna incalza : “Sono allergica a tante cose e mi sono spaventata. Il mio medico non c'era e sono andata in farmacia per prendere subito qualcosa. Sono trascorse 48 ore ma la situazione ancora non migliora. Mi chiedo cosa sarebbe successo se ci fosse stato un bambino, o una persona allergica alle vespe. Avrebbe avuto uno choc anafilattico? Ho cercato di non perdere la calma correndo verso casa, anche perché abito poco distante dall’isola ecologia ma siamo in montagna, e credo che in questo periodo vadano prese delle precauzioni per rimuovere nidi di api e vespe. Per questo motivo ho già contattato il sindaco, raccontando quando avvenuto, e ha detto che prenderà subito dei provvedimenti”.

Rosa, nonostante siano passati quasi due giorni, non ha ripreso ancora del tutto la forza nel braccio: “Non posso dire quante vespe erano, quante mi abbiano punto. Alcune mi hanno solo sfiorato nel resto del corpo perché ho delle strisce rosse - sottolinea -. Spero che vadano a togliere quel nido quanto prima. Io sono stata fortunata, molto fortunata, ora sono sotto controllo ma non so se ci fosse stato un bambino cosa sarebbe successo. Erano tante è molto aggressive”.