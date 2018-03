Monterenzio capitale della fisioterapia: meeting organizzato da staff medico dell’Atalanta e Mectronic

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il piccolo centro del bolognese diventerà per un giorno la capitale della fisioterapia accogliendo in un importante meeting alcuni tra i più autorevoli esperti del settore: sabato 10 marzo dalle 9.30 alle 13.30, presso il Villaggio della Salute Più, si terrà un convegno gratuito organizzato dallo staff medico dell’Atalanta BC e da Mectronic dedicato agli addetti ai lavori dal titolo: “La gestione dell’atleta professionista sano ed infortunato”. L’azienda di Grassobbio (BG), leader mondiale dei laser per la riabilitazione made in Italy, in collaborazione con lo staff medico dei nerazzurri di Bergamo, ha organizzato una tavola rotonda su un tema molto sentito nel mondo dello sport alla quale siederanno esperti del settore del calibro del dr. Marco Bruzzone, medico sociale della prima squadra Atalanta BC, il dr. Michele Locatelli, fisioterapista Atalanta BC, il dr. Raul Aiello, medico sociale settore giovanile Atalanta BC e il dr. Leonardo Belotti, fisioterapista del settore giovanile Atalanta BC. Per partecipare è necessaria la prenotazione presso la segreteria organizzativa di Mectronic, scrivendo le proprie generalità all’indirizzo: info@mectronicmedicale.it. Verranno trattati temi legati alle terapie riabilitative con un focus sulla THEAL Therapy (Temperature controlled High Energy Adjustable multi-mode emission Laser) ovvero la laser terapia a energia modulata e termo controllata, punto di arrivo dopo anni di ricerca, tecnologia e innovazione che ha stabilito un nuovo standard nel settore dopo essere stata messa a punto e brevettata dalla Mectronic. Il convegno rientra nel progetto formazione “Sport&Medicine AtalantaMectronic” che si prefigge l’obbiettivo di fare cultura nel campo della fisioterapia e della riabilitazione organizzando corsi professionali di alto livello, riservati a specialisti del settore che vogliono restare al passo con le più avanzate metodologie e tecnologie. “Un corso unico, sia per gli argomenti trattati sia per gli esperti del settore che vi prenderanno parte – spiega l’ing. Ennio Aloisini, CEO di Mectronic – Grazie alla collaborazione con lo staff medico dell’Atalanta, presentiamo un corso di formazione totalmente dedicato agli specialisti del settore medico-sanitario, approfondendo le tecniche di prevenzione e riabilitazione degli atleti”. Alla fine del corso verrà rilasciato a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione.