Incendio a Monterenzio: moto in marcia prende fuoco

Una moto ha preso fuoco in marcia, mentre nel pomeriggio il conducente transitava in via Pradella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Bologna con cinque unità Autopompa Serbatoio.

Il mezzo, da quanto si apprende, mentre procedeva nella propria marcia, avrebbe avuto problemi meccanici e successivamente si sarebbe incendiato. I Vigili del Fuoco al loro arrivo hanno immediatamente spento le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Intervenuta sul posto anche Area Sicura, che ha effettuato la pulizia della sede stradale, con apposito materiale assorbente, dai liquidi riversati dalla moto.