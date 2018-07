Frana e caduta massi a Monterenzio: i passanti lanciano l'allarme

Vigili del fuoco e tecnici del Comune sono a lavoro per una frana avvenuta poco dopo le 16 nel comune di Monterenzio, in via Zena.

Qui grossi massi sono caduti invadendo parte della corsia: a lanciare l’allarme alcuni passanti e sul posto sono immediatamente accorse le autorità competenti. Al momento la strada non è stata chiusa, ma sul tratto interessato dalla caduta massi si procede in senso unico alternato. Accertamenti e sopralluoghi sono ancora in corso, anche se la frana sembra essere “contenuta”. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione.