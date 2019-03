Traffico abusivo di rifiuti a Monteveglio: nei guai padre e figlio

Padre e figlio, di 62 e 33 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri di Monteveglio per trasposto e sversamento di rifiuti abusivo, in una area verde del municipio della Valsamoggia. I militari l'altro giorno, dietro segnalazione di alcuni cittadini hanno individuato un furgone sospetto con dentro materiale di diverso tipo, per poi documentare lo sversamento in un campo non lontano dalla strada.

Oltre alla denuncia sono in corso accertamenti per capire la provenienza del materiale di scarto trasportato dai due, probabilmente proveniente da alcune aziende compiacenti del territorio.