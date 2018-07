Camion si incastra in curva, ore di lavoro per i Vigili del fuoco

Ci sono volute più di tre ore per riuscire a liberare un camion che ieri sera, poco dopo le 20.30, si è incastrato in una curva a Monzuno, davanti alla chiesa, bloccando la circolazione.

Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute per riuscire a riportare la situazione alla normalità: sul posto, infatti, sono immediatamente intervenuti i caschi rossi di Monzuno che, dopo aver messo in sicurezza il mezzo pesante, hanno atteso l’arrivo dei colleghi da Bologna.

È stato necessario l’intervento di un’autogru per riuscire a spostare il camion che si era letteralmente piantonato nella curva, leggermente in pendenza. Le operazioni sono terminate a mezzanotte. Il tratto di strada è rimasto chiuso alla normale circolazione per tutta la durata dell’intervento.