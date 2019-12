Nei guai due uomini e una donna: furti in appartamento, poi lo schianto

Avevano prima "visitato" un paio di appartamenti, poi, nella fuga, si erano schiantati, andando fuori strada con un'Alfa Romeo 147 intestata a un prestanome campano.

Dopo un anno di indagini, i Carabinieri di Vergato hanno individuato e denunciato due cittadini albanesi, di 48 e 30 anni, e una cittadina ucraina, di 37, incensurati e non residenti in zona, per furto aggravato e tentato furto aggravato.

I furti risalgono al 26 dicembre dello scorso anno, quando i due albanesi avevano forzato una finestra ed erano entrati in un appartamento di Monzuno, da dove avevano portato pc, iPad, playstation e denaro, per poi passare a un'altro adiacente, ma lì si era attivato l'allarme che li aveva messi in fuga.

Saltati a bordo di un'Alfa Romeo 147, erano finiti fuori strada ed erano tornati in città con un taxi, aiutati dalla donna ucraina. I Carabinieri, la mattina dopo, avevano trovato l'auto incidentata con parte della refurtiva a bordo e avevano avviato le indagini con la collaborazione del Sis - Servizio Investigazioni Scientifiche. Al momento i tre non sono reperibili.