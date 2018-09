Incidente a Monzuno: scappa dopo il frontale, Carabinieri lo trovano alla stazione

Si è concluso con un arresto, i cui dettagli sono stati diffusi solo nella tarda mattinata, il rovinoso incidente che a Vado di Monzuno ha portato due persone in ospedale. Un 29enne, nato a Bologna e residente a Grizzana Morandi, è stato infatti rintracciato dai Carabinieri di Monzuno alla stazione di Vado, e quindi ammanettato.

La fuga risale agli attimi immediatamente successivi all'incidente: sono state le altre vittime dell'incidente, un 71enne e una 39enne, ad avvertire i militari di quanto accaduto.

Per il giovane il tribunale di Bologna ha confermato l'arresto per omissione di soccorso, e ora sul 29enne pende un obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria, in attesa dell'udienza, posticipata per i termini a difesa.

Lo steeso 29enne si era già reso responsabile di un’altra vicenda: la settimana scorsa era entrato in un bar e, una volta ubriaco, ed armato di coltello, aveva fatto accesso ad un locale sito in via Porrettana Nord, a Marzabotto, minacciando il titolare per avere da bere. Nell’occasione il giovane era stato prontamente bloccato ed arrestato dai Carabinieri della locale Stazione.