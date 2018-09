Perde il controllo e precipita con il parapendio, è grave in ospedale

Un bolognese di 48 anni è ricoverato all'ospedale Maggiore con ferite gravi, dopo essere precipitato in volo mentre era in quota con il proprio parapendio. L'incidente è accaduto questo pomeriggio in località Tre Croci a Monzuno.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con un elicottero e la squadra volontari del distaccamento di Monzuno, il Soccorso Alpino, l'elisoccorso e i Carabinieri di San Benedetto Val di Sambro. L'uomo è apparso da subito grave ma i sanitari sono riusciti a stabilizzarlo. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica esatta della caduta.