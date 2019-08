Monzuno: urina vicino alla caserma, multa salatissima per un 23enne

Il ragazzo era in bicicletta e una volta in paese ha urinato vicino alla caserma dei Carabinieri che lo hanno immediatamente multato anche perchè nelle vicinanze sarebbero state presenti anche altre persone.

Agli inizi di luglio stessa sorte per un 22enne francese sorpreso da una volante in servizio di controllo mentre urinava contro un palazzo di storico al civico 38 di via San Vitale.

Cosa prevede la legge

Dal 2016 atti di questo tipo sono stati depenalizzati e sono diventati illeciti amministrativi: l’art. 726 c.p.prevede che chiunque compia "atti contrari alla pubblica decenza, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000".