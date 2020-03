Neve a Monzuno: albero caduto e strada bloccata

Disagi nel pomeriggio a Monzuno, dove in seguito alla nevicata della mattina un albero ha ceduto ed è caduto sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno lavorato circa un'ora per avere ragione della pianta, che occupava entrambi i lati della sede stradale, per poi riaprirla in ambo i sensi di marcia.

L'intervento a Monzuno è stato solo uno dei diversi compiuti oggi dai vigili del fuoco. Circa alla stessa ora a Bologna, in via Due Madonne, si è registrato un principio di incendio ai cavi elettrici della rete filobus. Anche in questo caso la strada è stata chiusa per permettere ai tecnici Tper e ai vigili del fuoco la messa in sicurezza del tratto in corto circuito. La situaizone è stata risolta nella prima serata.