Morbillo, sei casi di malattia nella stessa azienda

Sei persone, due donne e quattro uomini tra i 28 e i 45 anni, sono state colpite da un focolaio di morbillo, nella stessa azienda del bolognese nella quale lavorano. A darne notizia è Asul Bologna, specificando, per mezzo del direttore di sanità pubblica Paolo Pandolfi, che "quando si sta in una piccola comunità dove non c'è copertura vaccinale, c'è il rischio di contagio". Le persone che hanno contratto la malattia non hanno avuto complicanze nel decorso delle cure. Tra il 2010 e il 2018 ci sono stati 261 casi di morbillo nel bolognese, con 160 ricoveri ospedalieri e 79 di complicanze, come polmonite, encefalite e insufficienza renale.