Mordano, Tommy cade nel fossato e rischia di annegare: salvato dai Carabinieri

Tommy, meticcio di 13 anni, stava annegando in un fossato all’interno di un terreno situato nei pressi di via Giuseppe Cavallazzi a Mordano, nell'imolese. Lo hanno tratto in salvo i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola.

Alla vista dei militari, il cane, bagnato e stremato, è stato affidato alle cure del veterinario di turno e riaccompagnato a casa. Tommy si era allontanato dall’abitazione del suo padrone, residente in zona, dopo lo spuntino pomeridiano ed era accidentalmente scivolato nel fossato dove è rimasto per 5 ore. Tommy sarebbe dunque annegato a seguito di uno svenimento dovuto all’ipotermia, considerato che in quel momento la temperatura era prossima ai 0°.