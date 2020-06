Mordano, forzano il posto di blocco e investono un Carabiniere: ricercati per tentato omicidio

Un appuntato scelto di 48 anni è stato investito questa notte da un'auto con a bordo 4 uomini che ha forzato il posto di blocco. Il Carabiniere ha riportato un trauma cranico e la frattura di una vertebra ed è stato soccorso d'urgenza dall'ambulanza del 118.

Il tentato furto e la fuga

Poco prima delle 4 di questa notte, dopo aver tentato una spaccata in una tabaccheria a Lugo di Ravenna, andata in fumo perchè notati da alcuni passanti in quattro si sono dati alla fuga a bordo di un'Alfa 156, ma ad attenderli a Mordano, tra via Lughese e via Cavallazzi, c'erano i Carabinieri del Radiomobile di Imola.

Mentre,quando l'auto ha rallentato, due sono riusciti a fuggire a piedi, il conducente ha forzato il posto di blocco, ha ingranato la marcia e ha investito il Carabiniere. Sul posto sono arrivati quindi i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: a causa del trauma cranico e la frattura di una vertebra, il militare è ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e non sarebbe in pericolo di vita e due dei quattro rapinatori sono ricercati per tentato omicidio.

Questa mattina l'auto usata dai quattro rapinatori è stata ritrovata incendiata a Bologna in via Rivani, completamente distrutta dalle fiamme.