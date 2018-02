“Mors tua” il nuovo singolo degli emiliani dDrop

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

​dDROP “Mors Tua” Dal 20 febbraio in rotazione radio e video Guarda il video “Mors Tua”: https://youtu.be/TsqS8bopndw Esce il 20 febbraio 2018, il primo singolo “Mors Tua” della band Emiliana dDrop, estratto dall'album omonimo in uscita ad aprile, pubblicato e promosso da (R)esisto. Il brano Mors Tua rappresenta a pieno il mood dell'album in uscita a Aprile: ritmiche insistenti e sonorità crude fanno da sfondo a liriche taglienti ed aggressive; è come il vicino che si mette a martellare la domenica mattina, che vi sveglia...e che vi fa salire la rabbia. La strofa è un metronomo di puro sound anni '90 che sfocia nel chiaro messaggio che purtroppo ci da la cultura odierna: se vuoi sopravvivere in questo mondo cinico ed egocentrico muovi il culo e mangia in testa a chi è debole. Il progetto dDrop nasce a Ferrara nel 2010 dall’idea degli amici di Pietro Contenti, Francesco Sambri e Nicola Guerra, che decisero dopo lo scioglimento delle relative band di intraprendere un nuovo progetto che voleva fondere l’Hip-Hop al Rock. La line up si completa, dopo un periodo di ricerca del sound, con i frontman Alen “Misfitz” Accorsi e Andrea “Graal” Grillo, due rapper della scena undeground ferrarese. Nel 2013 il gruppo registra un demo di 4 tracce presso il Freedom Recording Studio e l’ Animal House Studio a Ferrara. Nel corso degli anni si sono susseguiti cambi di formazioni, fino ad una formazione definitiva composta da: Alen Accorsi “Misfitz” (voce), Francesco Sambri (chitarra), Pietro Contenti (basso) e Gabriele Bertolini (batteria) Nel 2017 viene registrato (anche grazie alle collaborazioni di Mattia “Mad Muzik” Rossi per la produzione strumentale e Alberto “DJ LB”, noto nell’ambito dello scratching italiano) il loro album d’esordio, anticipato dal singolo “Mors Tua” pubblicato il 20 febbraio dall'etichetta ferrarese (R)esisto. Ufficio stampa: (R)esisto Promozione Distribuzione: (R)esisto www.facebook.com/dDropofficial www.resistodistribuzione.jimdo.com www.facebook.com/ResistoDistribuzione