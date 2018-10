Lutto a Casalecchio: scomparsa la manager Barbara Bonfiglioli

Lutto a Casalecchio. E' venuta improvvisamente a mancare, a 48 anni, Barbara Bonfiglioli, originaria di Casalecchio di Reno ma da tempo residente nel riminese. Proprio a Rimini Bonfiglioli era vice presidente di Uni.Rimini e nel Consiglio d’amministrazione di Ieg. “A nome di tutta la comunità riminese - l'ha voluta ricordare il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi - desidero esprimere profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Barbara". Sempre il Primo cittadino ha ricordatoa come Bonfiglioli "ha sempre creduto nel valore della cultura, dell’impegno per il bene comune e dell’agire in prima persona per contribuire a migliorare e far crescere armonicamente il nostro contesto sociale e educativo, stimolando formazione e conoscenza. Barbara ha lavorato fino all’ultimo a favore della sede riminese dell’Università, rivolgendo la sua passione e la sua professionalità manageriale soprattutto nel cercare le strade più efficienti affinché dopo la formazione i ragazzi, i giovani laureati riuscissero a collegarsi con il mondo del lavoro. “ (Leggi l'articolo completo su Riminitoday)