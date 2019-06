Imola, donna trovata morta nel fiume Santerno

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato questa mattina poco dopo l'alba nel fiume Santerno, a Imola. Il cadavere è stato rinvenuto incastrato sulle sponde del corso d'acqua lungo via del Tiro a segno, in prossimità del ponte. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco per il recupero del corpo, unitamente alla Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti necessari. A regolare il traffico sul ponte i Carabinieri. Non ci sono ancora ipotesi ufficiali sulla natura del decesso, ma potrebbe trattarsi di un gesto volontario.