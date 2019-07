Cade in un dirupo mentre va a funghi: muore una donna a Grizzana Morandi

Una donna di 79 anni è morta a seguito di una caduta mentre era in cerca di funghi sulle colline di Grizzana Morandi. È successo nel pomeriggio, quando i soccorritori hanno ritrovato il corpo in un dirupo.

La donna, che era andata a funghi insieme a un parente in mattinata, ad un certo punto si è incamminata da sola verso un sentiero ed è probabilmente scivolata in un dirupo. Il corpo è stato recuperato nel pomeriggio, le ricerche, anche via elicottero, erano cominciate intorno alle 12 quando era scattato l'allarme della scomparsa.