Morta Mariangela Manini, cugina del patron Faac

Un tragico destino che sembra non voler abbandonare la famiglia Manini. La notte tra sabato e domenica Mariangela, cugina di Michelangelo, proprietario della Faac, morto nell'aprile del 2012, è deceduta improvvisamente nella sua abitazione in centro a Bologna. E' successo domenica 6 ottobre, alle 5 del mattino.

E' stata tra i protagonisti della querelle per l'eredità della multinazionale dei cancelli automatici. Una battaglia legale durata qualche anno e che prese il via ad aprile del 2012 dopo l'apertura del testamento di Michelangelo Manini, che nominava erede del suo patrimonio, comprese le quote di controllo dell'azienda, la Curia bolognese.

Il testamento fu impugnato dai familiari e da lì in avanti si sono susseguite "carte bollate", denunce e udienze, fino all'estate 2014, quando la vicenda si concluse con il provvedimento di dissequestro emesso dal giudice Maria Fiammetta Squarzoni e l'assegnazione di una quota ai parenti.

BolognaToday aveva contattato Mariangela Manini a luglio scorso, quando circolò la notizia della presunta denuncia per dichiarazione infedele da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Come noto Mariangela Manini, cugina anagrafica di Michelangelo, ma che la mamma le confessò di esserne la sorella, iniziò una durissima causa per disconoscimento del testamento che portò al sequestro della FAAC e a tutta una serie di querele e controquerele che videro coinvolti anche avvocati e uomini di chiesa.

Comparve poi un altro testamento olografo – o presunto tale – che, successivo a quello vantato dalla Curia, avrebbe nominato erede il dottor Lucio Corneti, il dentista di Michelangelo Manini. Mariangela impugnò anche quello e il tutto si risolse con una condanna per falso del dentista che avrebbe redatto personalmente il documento. Alla complessa vertenza giudiziaria si affiancarono anche gli altri parenti di Mariangela e del defunto Michelangelo (zii e cugini) e insieme accettarono una transazione, offerta dall’Arcidiocesi, per chiudere una vertenza che avrebbe messo a serio rischio la stessa FAAC con i suoi 1500 dipendenti in tutto il mondo, di cui 250 solo a Zola Predosa.

La transazione prevedeva l’abbandono reciproco di tutte le cause civili e penali in corso, in cambio di una parte dell’eredità (60 milioni) da dividersi tra i 7 familiari di Michelangelo, mentre tutto il resto dell’eredità, circa 1,5 miliardi di euro, sarebbe andata alla Chiesa Cattolica, proprietà della FAAC e cospicui fondi esteri compresi. I 60 milioni della quota ereditaria familiare furono collocati in un fondo, chiesto dalla Curia, e si sono resi nel tempo disponibili per i familiari man mano che la l’Arcidiocesi entrava in possesso del resto dell’eredità. Il tutto, infine, con una condizione espressa molto particolare che prevede la restituzione alla Chiesa della quota parte ereditata dai parenti, ove comparisse un altro erede legittimo che condanni la Chiesa alla restituzione di tutto il patrimonio ottenuto per la divisone ereditaria Curia-Parenti.

"Mariangela Manini sembra abbia sofferto molto per tutta questa storia e per le varie accuse di avidità che le sono state mosse da più parti, Curia compresa - racconta il marito Ugo Nazzarro - Se non bastasse, di recente anche l’Agenzia delle Entrate ha voluto dire la sua reclamando circa il 90% (capitale, interessi e sanzioni, oltre ad una denuncia penale) di quanto è andato ai familiari, mentre niente incassato dall’Arcidiocesi di Bologna che nel frattempo ha trasferito la sede legale della FAAC a Londra creando un Blind Trust inattaccabile".

"Questa ultima questione ha definitivamente stroncato il cuore di Mariangela all’età di 61 anni, sembra così chiudersi la storia di un enorme patrimonio conteso che ha fatto Bologna sede della più ricca Arcidiocesi del mondo e proprietaria, unico caso, di una multinazionale con oltre 600 milioni di fatturato annuo, con sede e patrimonio messo al riparo dal fisco italiano" hanno detto il marito Ugo Nazzarro e il suo medico curante.