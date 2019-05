20enne morta all'ex Staveco: rintracciato il ragazzo che ha chiamato i soccorsi

E' stato rintracciato il ragazzo che era con Linda, la 20enne trovata morta martedì mattina all'ex caserma Staveco.

La 20enne, residente formalmente a Potenza ma da qualche giorno in città, sarebbe stata male proprio mentre stava passando la notte all'interno di uno degli stabili abbandonati all'interno del complesso. A chiamare il 118, sarebbe stato un suo amico, cittadino italiano e coetaneo della vittima, che non era presente all'arrivo dei Carabinieri e che sarebbe stato rintracciato.

La notizia, data dal presidente del Comitato piazza Verdi, Otello Ciavatti, arriva anche da fonti investigative, che precisano che il ragazzo non è stato arrestato. Il giovane, scrive Ciavatti, che ha assistito alla scena, è stato trovato "alle 12.15 in piazza Verdi", dove "era seduto sul gradino del portico del Teatro Comunale assieme ad altri abituali frequentatori della piazza".

Ciavatti aveva incontrato Linda in passato: "Era venuta alle stanze (stanze di Verdi, il punto che offre informazioni e materiali sugli eventi culturali e servizi igienici - ndr) a chiedere un paio di pantaloni e una maglia. Aveva freddo e non era in grado di contare gli spiccioli che teneva in mano - ha scritto su Facebook - ci eravamo accorti della sua condizione, abbiamo cercato di rassicurarla e le abbiamo detto che volevamo aiutarla,e le abbiamo consigliato di prendere contatti con la sua famiglia. Aveva reagito e baciando una nostra volontaria. Poi era andata via accompagnata da un ragazzo. Oggi abbiamo saputo della sua morte e siamo rimasti in silenzio".