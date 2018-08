Muore uscita dall'ospedale mentre è in vacanza in Trentino

Una donna di 76 anni, Luisa Negrini, è deceduta poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale trentino di Tione. La signora, originaria di Bologna e in vacanza con il marito in un paese vicino si sarebbe sentita male lunedì sera, accusando forti dolori addominali. Di lì la decisione di correre in ospedale, dove la 76enne è stata tenuta in osservazione. Poi le dimissioni, e il rientro a casa con una terapia farmacologica da seguire. Passate poche ore la donna però si è sentita male nuovamente, ma questa volta per lei non c'è stato nulla da fare. Ora la Procura trentina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, un atto dove il medico che ha effettuato la prima visita risulta indagato. Sul corpo della 76enne è stata disposta autopsia.