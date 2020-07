Mortalità a Bologna, tra gennaio e maggio un +13%: marzo e aprile picco a causa del Covid

Nei primi cinque mesi del 2020 lo scarto tra la mortalità "attesa" e quella effettiva nel Comune di Bologna è del +13,2%. I 2.344 morti registrati tra gennaio e maggio sono dunque più di quelli che ci si aspettava, e questo dato si deve anche, ovviamente, alla pandemia da Coronavirus. Nell'illustrare i dati in Citta' metropolitana, il dirigente dell'Ausl bolognese Paolo Pandolfi evidenzia che i due mesi in cui si è creato questo scarto sono stati marzo e aprile, vale a dire il periodo in cui si e' registrato il numero piu' alto di contagi.

Marzo e aprile i mesi peggiori

Se, infatti, a gennaio si erano registrati 'solo' 402 morti contro i 501 attesi e a febbraio i numeri erano stati sostanzialmente in linea con quelli che ci si aspettava (417 morti contro i 419,8 attesi, a marzo e soprattutto ad aprile la situazione è notevolmente peggiorata. I 530 decessi registrati in marzo sono infatti il 26,2% in più dei 420 attesi, e addirittura in aprile lo scarto è stato del 69,1% (625 morti contro i 369,6 attesi). Il dato è poi tornato alla normalità nel mese di maggio, con 370 morti contro i 369,8 attesi.

1/3 dei decessi dovuto al Covid

E se si vanno a guardare le cause della mortalità, dai dati dell'Azienda sanitaria emerge che tra l'inizio di marzo e i primi otto giorni di maggio una parte minoritaria ma consistente dei decessi è dovuta al coronavirus. In particolare, tra gli ultimi 10 giorni di marzo e la prima metà di aprile poco meno di un terzo dei decessi registrati (il cui totale oscilla tra i 110 e i 140 a settimana circa) è dovuto proprio al Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(agenzia Dire)