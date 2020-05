Covid, l'Emilia Romagna nel vivo della Fase2: ecco come è cambiata la curva epidemiologica nelle ultime settimane

L'Emilia Romagna è entrata nel vivo nella Fase 2 del coronavirus. Per capire come è cambiata la curva epidemiologica in queste ultime settimane dall'inizio dell'epidemia ecco a confronto i dati circa i campioni effettuati, i decessi registrati, i casi positivi e le ospedalizzazioni.

E’ possibile analizzare i dati di aprile e dei primi 18 giorni di maggio effettuando un confronto tra le medie giornaliere.

I tamponi effettuati in Emilia Romagna nel mese di aprile sono stati 128.325 con una media giornaliera di 4.278. I casi di positività accertati risultano essere 11.362 con una media di 379 nuovi contagiati al giorno. I decessi sono 1.907 con una media giornaliera di 64. Il numero dei guariti in Emilia Romagna ad aprile è pari a 10.845 per una media di 362 al giorno. Il totale degli attualmente positivi al 30 aprile risulta essere 9.563 di cui 7.211, pari al 75,4%, in isolamento domiciliare, 2.146, ossia il 22,4%, ricoverato, 206, il 2,2%, in terapia intensiva.



I primi 18 giorni di maggio i tamponi effettuati sono stati 81.031 con una media giornaliera di 4.502. Risulta aumentato il numero giornaliero di tamponi rispetto ad aprile (4.502 contro 4.278). I casi testati sono 43.810 con una percentuale molto alta di tamponi negativi pari al 95,8%. I casi di positività accertati risultano essere 1.831 con una media di 102 nuovi contagiati al giorno. Risulta evidente la differenza di nuovi positivi tra aprile, 379 al giorno, rispetto ai primi 18 giorni di maggio, 102 al giorno. Il numero di decessi è pari a 435 con una media di 24 al giorno contro i 64 del mese di aprile. Il numero dei guariti è 5.434 pari a 302 guariti, in media, al giorno. Il totale degli attualmente positivi al 18 maggio risulta essere 5.525 sceso di ben 4.038 rispetto al 30 aprile. Di queste 5.525 persone l’85,3%, 4.712, si trova in isolamento domiciliare, il 12,8%, 708, è ricoverato, l’1,9%, 105, si trovano in terapia intensiva. 101 persone in meno in terapia intensiva, con una riduzione del 49%, 1.438 persone ricoverate in meno rispetto al 30 aprile, pari al 67%, in totale.

Al 30 aprile gli ospedalizzati erano 2.352 (2.146 ricoverati e 206 in terapia intensiva), al 18 maggio risultano 813 (708 ricoverati e 105 in terapia intensiva) quindi, 1.539 persone in meno negli ospedali in soli 18 giorni, pari ad una riduzione del 65%.

Come si può notare dai dati, in questi 18 giorni di maggio la situazione è migliorata. Nella tabella riassuntiva possiamo scorgere le differenze per quanto riguarda i nuovi positivi, i decessi, i guariti e i tamponi in media giornaliera (in verde il miglioramento della situazione).

La media dei guariti si è ridotta ma parliamo sempre di oltre 300 guariti al giorno, mentre è notevole la riduzione del numero dei nuovi positivi e dei decessi, nonché l’aumento dei tamponi.

Inseriamo in una tabella la ripartizione degli attualmente positi

In soli 18 giorni si alleggerisce il carico ospedaliero con 1.539 persone in meno, tra soggetti ricoverati e in terapia intensiva, pari ad una riduzione del 65% rispetto alla situazione del 30 aprile.

Vediamo invece la situazione in percentuale degli attualmente positivi:



Il 30 aprile il 75,4% delle persone positive erano in isolamento domiciliare, mentre al 18 maggio questa percentuale è aumentata del 9,9% raggiungendo l’85,3%. I ricoverati al 18 maggio, sul totale degli attualmente positivi, sono il 12,8% con una riduzione del 9,6% rispetto al 22,4% del 30 aprile. Per quanto riguarda i soggetti in terapia intensiva si ha un - 0.3%, dal 2,2% all’1,9%.

