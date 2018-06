Morti sul lavoro, a Bologna e provincia 6 morti 'bianche' dall'inizio dell'anno

Bologna si piazza 29esima nella triste classifica delle morti sul lavoro, elaborata dall'osservatorio Vega di Mestre per la sicurezza sul lavoro. Le Due Torri hanno registrato, dal gennaio all'aprile di quest'anno, 6 persone decedute mentre si trovavano a lavorare, su un totale di circa 442mila occupati in tutto il territorio metropolitano. Il capoluogo felsineo si piazza sotto Brescia (22esima) ma sopra la Spezia (32esima). L'Emilia-ROmagna è la seconda regione per morti bianche, dopo la Lombardia.