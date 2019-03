8 morti per overdose in pochi mesi: torna l'eroina killer?

9 decessi per droga dall'inizio dell'anno, otto dei quali per eroina, in Emilia Romagna. "La tendenza nei primi mesi del 2019 è a un aumento dei decessi", ha confermato stamane al question time l'assessore regionale alla Sanità Sergio Venturi, sollecitato dalla consigliera ex Pd Silvia Prodi.

"Questi dati sono oggetto di preoccupazione", ha detto Venturi spiegando che per questi sono aumentati i controlli. "La Regione Emilia-Romagna- dice l'assessore- ha attivato diversi interventi finalizzati innanzitutto alla riduzione della vulnerabilità. Recentemente, ad esempio, è stato avviato il progetto sperimentale 'prevenzione della mortalità correlata all'assunzione di eroina adulterata con derivati del fentanil' con il coinvolgimento attivo dei consumatori, che ha l'obiettivo di raccogliere dati utili alla sorveglianza sanitaria".

"Già da quest'anno ci sarà un potenziamento degli interventi su questo versante, con ulteriori stanziamenti regionali". Venturi ha citato anche, rispondendo sul picco di overdose, un aumento dell'offerta sul mercato dell'eroina e la diffusione degli oppiacei sintetici. Prodi, da parte sua, ha sottolineato come "i morti per eroina nell'ultimo anno in regione siano stati 21, di cui 15 nella sola citta' di Bologna. (dire)