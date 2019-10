Lutto nel mondo della moda: morto Adriano Aere, fondatore del gruppo Imperial

Uno dei grandi gruppi bolognesi della moda, Imperial Fashion Group, perde il suo fondatore: Adriano Aere è morto venerdì all'età di 74 anni, proprietario anche dell'Hotel I Portici, dei negozi a marchio Bottega Portici ed ex presidente del Centergross.

Lo annuncia l’azienda sul profilo Facebook: "Un imprenditore visionario, che dall’intuizione vincente della moda fast-fashion ha saputo costruire un gruppo internazionale ed in continua crescita - si legge nel post - Un’azienda che ha sempre valorizzato le proprie radici territoriali. Ci stringiamo tutti nel ricordo di tutto ciò che ci hai saputo dare. Grazie Adriano".

Aere e la moglie, Emilia Giberti, fondarono l'azienda nel 1978: oggi conta oltre 300 collaboratori e una distribuzione in 1500 negozi tra monomarca e multimarca diffusi in tutto il mondo, anche con altri brand come Please kids e Dixie bimba.