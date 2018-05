Infarto mentre aspetta l'aereo, muore all'aeroporto

Un uomo cittadino russo di 53 anni è morto questa mattina in aeroporto. La tragedia si è consumata tra l'area dei controlli di sicurezza e l'area dei controlli di frontiera. Il signore si sarebbe sentito male subito dopo l'ingresso nell'area sicura, intorno alle 10 di questa mattina.

Sul posto è intervenuta la Polaria e il 118, mentre alcuni viaggiatori si sono adoperati per assisterlo, ma per il 53enne non c'è stato nulla da fare. Da primi accertamenti effettuati dal medico legale si tratterebbe di cause naturali, in particolare di infarto. Già nel 2017 un episodio simile era occorso nell'aera di check-in.