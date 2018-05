53enne morto al Marconi, Barigazzi: 'Presto un medico all'aeroporto'

“Con il presidente Enrico Postacchini abbiamo condiviso che l’Aeroporto di Bologna presenterà in tempi brevi una proposta per garantire la presenza di un medico nello scalo Marconi". Lo scrive in una nota l’assessore counale alla sanità Giuliano Barigazzi dopo la morte per arresto cardiaco di un russo di 53 anni nell'area controlli, avvenuta il 5 maggio.

"Dai primi mesi dell’anno - conntinua l'assessore - abbiamo avviato un confronto che, anche a seguito del Commissione consiliare Sanità e Politiche Sociali dello scorso 12 aprile dedicata proprio allo scalo bolognese, si è concluso con questa decisione”.

Dall'Ausl fanno sapere che a supporto dei soccorritori "è stato utilizzato il defibrillatore in dotazione negli spazi aeroportuali che applicato al paziente ha evidenziato purtroppo un ritmo cardiaco non defibrillabile".