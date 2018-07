Trovato cadavere in hotel, disposta l'autopsia

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato cadavere dentro un albergo del centro, in via Indipendenza. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica. Stando a quanto appreso l'uomo era in soggiorno breve e la sua partenza era fissata per oggi: a chiamare i soccorsi alcuni dipendenti dell'hotel. Sul fatto è stata informata la Procura, che ha disposto l'autopsia sul corpo. Non si esclude una morte per overdose.