Lutto in Università, morto il prof. Andrea Cammelli

Il mondo dell'università piange la scomparsa di Andrea Cammelli, docente di Statistica e fondatore del consorzio Alma Laurea. Cammelli, 75 anni, è spirato lunedì 28 gennaio dopo una lunga malattia. Conosciuto nel mondo accademico e tra gli studenti soprattutto per la sua creatura, appunto Alma Laurea, una banca dati unificata dove poter ricercare informazioni sui curricula degli studenti e dei laureati, per interfacciarla con le imprese alla ricerca di profili professionali adeguati. I funerali si celebrano giovedì 31 gennaio, alle ore 14 alla chiesa di Santa Maria di via Porrettana. Messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia arrivano dal mondo della politica e dell'università.