Muore mentre fa il bagno nel Reno: tragedia alla Chiusa di Casalecchio

Un uomo di 33 anni è morto annegato alla Chiusa di Casalecchio. È successo oggi pomeriggio dopo le 18. L'uomo era insieme alla compagna e alla figlia di lei che, non vedendolo riemergere, ha dato l'allarme. La bimba, di 10 anni, ha infatti disperatamente chiesto aiuto ai presenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, vigili del fuoco e il 118. Ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'intervento dei sommozzatori è stato difficile anche a causa della corrente e delle acque torbide.

Le cause della morte non sono ancora note. I militari non escludono che l’uomo sia stato prima colto da un malore..