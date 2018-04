Muore all'asilo a 19 mesi, shock a Minerbio: predisposta l'autopsia

Una notizia terribile arriva da Minerbio, riportata oggi da Il Resto del Carlino: il piccolo Alessandro, di soli 19 mesi, ha perso la vita ieri mentre si trovava all'asilo e stava riposando come ogni giorno dopo pranzo. Come scrivono sulle pagine del quotidiano il bimbo non si svegliava e l'allarme è scattato quando le maestre si sono accorte che respirava a fatica e aveva perso colorito.

Immediati i soccorsi e diversi i tentativi di ranimazione, purtroppo vani. Sul luogo, oltre al 118, anche i Carabinieri: una corsa a sirene spiegate verso l'ospedale di Bentivoglio, durante il quale però il piccolino ha smesso di respirare facendo perdere ogni speranza.

Disposta l'autopsia dal pm Roberto Ceroni per capire quale sia la causa del decesso. Dall'asilo la conferma che tutto è stato fatto e che mai era accaduta una tragedia simile nella struttura Mary Poppins, tragedia che ha naturalmente sconvolto tutti i cittadini e anche il sindaco Lorenzo Minganti, che sempre come riporta il Carlino, si è recato sul luogo per esprimere vicinanza alla famiglia del piccolo Alessandro".