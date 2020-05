E' morto Bruno Webber, ex sindaco di Pianoro, in carica dal 1986 al 1990, e marito di Simonetta Saliera, ex vicepresidente della Regione Emilia Romagna.

Webber è stato un uomo dalla lunga carriera politica, oltre che sindacalista nel settore bancario. "E' una notizia che non avremmo mai voluto apprendere - commentano amministratori ed ex amministratori di Pianoro - Webber era una persona di spiccata intelligenza, il primo sindaco a non essere originario del territorio che è riuscito a governare facendosi amare da tutta la comunità. Siamo vicini alla famiglia in questo grande lutto".

La tragica notizia stanotte, e centinaia i messaggi di cordoglio alla famiglia.

La camera ardente è stata allestita nella casa di cura Eugenio Gruppioni, in via Zena. Per chiunque volesse salutarlo un' ultima volta, la camera sarà aperta oggi, dalle 18 alle 21.