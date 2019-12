Parte colpo durante la battuta, cacciatore si spara e muore

E' finita in tragedia l'uscita di caccia di un anziano 81enne, originario della provincia di Rimini, trovato morto in un appezzamento di campagna nel primo pomeriggio di oggi, a Molinella.

I Carabinieri del Norm sono intervenuti nei campi vicino a via Romagne, sulla Sp 29, strada che collega Medicina a Molinella. In base ai primi riscontri sembra che il colpo fatale partito dal fucile dell'anziano signore sia la conseguenza di una caduta accidentale. Niente da fare per l'81enne, morto sul colpo.