Castenaso: uomo morto in casa dopo lite con i genitori

E' morto a 54 anni mentre discuteva con i genitori all'interno di un appartamento al primo piano in una via centrale di Castenaso. La tragedia è avvenuta questa mattina all'alba, pochi minuti dopo le 6. Le cause del decesso sono ancora tutte da chiarire, ma l'uomo sembra si sia accasciato a terra durante una lite con la madre 81enne, e il padre 85enne.

Il 54enne era malato da tempo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Dopo un primo sopralluogo non sono state trovate armi nè segni di violenza. Il corpo dell'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà chiarire le cause della morte.