Morto a Castenaso dopo lite con i genitori, disposta l'autopsia sul corpo dell'uomo

Il pm Domenico Ambrosino ha disposto l'autopsia sul corpo di Vincenzo Lodi, 62 anni (e non 54 come appreso inizialmente), caduto esanime stamane durante una lite con i genitori, nell'abitazione che condividevano a Castenaso. I Carabinieri, chiamati dai genitori della vittima alle prime luci dell'alba di oggi, mercoledì 23 gennaio, hanno compiuto i primi accertamenti, sulla base dei quali sembrano essere escluse cause violente dal decesso. Darne parola definitiva però spetterà all'esame del medico legale.

Intanto emergono altri particolari sulle circostanze del decesso. Sembra che il 62enne, da tempo malato, sia piombato in uno stato catatonico proprio durante il litigio, nel mentre del quale il padre dell'uomo, 84enne, lo avrebbe colpito lanciando alla vittima una bottiglietta di succo di frutta. I rilievi dei militari tuttavia escludono che l'urto del recipiente possa avere causato la morte dell'uomo, anche se non si esclude che, cadendo dopo essere stata colpita, la vittima possa avere battuto la testa. Da non escludere anche un malore di tipo cardiaco.