Incidente in via del Gomito, morto ciclista di 26 anni

Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Locale sul luogo dell'incidente mortale avvenuto questa mattina presto tra via del Gomito e via Cadriano a Bologna, nella zona della casa circondariale della Dozza. A perdere la vita un giovane ciclista pachistano di 26 anni che si è scontrato con un'auto intorno alle 6.30 di questa mattina: gli interventi di soccorso sono stati immediati, ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Alla guida della Mercedes Classe A che ha investito il lavoratore un 28enne bolognese, che avrebbe perso il controllo del veicolo per ragioni ancora da accertare.