Morto in ospedale, fermato un amico del 30enne

A circa 24 ore dal decesso si ha notizia di un fermato per la morrte del 30enne frusinate, deceduto al Pronto soccorso del San'Orsola al'alba di ieri. Il pm ha chiesto la convalida del fermo per un amico della vittima: secondo il magistrato è stato lui a cedere le sostanze che hanno poi fatto sentire male il 30enne, spirato dopo i tentativi di rianimarlo. Per la vicenda, i reati ipotizzati a ora sono di spaccio e morte in conseguenza di altro reato.