'Aveva assunto sostanze', indagini sulla morte del 30enne

Era da circa tre anni a Bologna, ma era originario di Monte San Giovanni Campano, provincia di Frosinone, G.F., il 30enne che ieri all'alba è morto all'ospedale Sant'Orsola in seguito a una lamentata crisi respiratoria.

Sulle esatte cause della morte di Ferazzoli si aspettano i risultati dell'autopsia, disposta dal pm Flavio Lazzarini: l'esito andrà ad arrichire il fascicolo contro ignoti aperto in Procura. Nel frattempo, i genitori del giovane sono arrivati ieri in città, disperati, per dare l'ultimo abbraccio al proprio figlio.

Tornando alla sera del ricovero, ai medici è stato riferito che la sera stessa il ragazzo avrebbe assunto diverse sostanze stupefacenti, perlopiù eccitanti. Gli inquirenti, al lavoro per tutta la giornata di ieri, stanno approfondendo i fatti e risalendo al luogo e alle dinamiche delle ultime ore di vita del giovane, da tempo vicino al mondo della musica elettronica underground.