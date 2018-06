Cocktail di droghe fatale, muore in ospedale a 30 anni

Nelle prime ore della mattinata è deceduto al Pronto soccorso del policlinico di Sant’Orsola un uomo di 30 anni, presentatosi in triage riferendo un attacco asmatico. Secondo quanto riferito nella notte il giovane aveva assunto diverse sostanze stupefacenti.

La salma, per la quale è stato richiesta l'autopsia, è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, per capire quando ed eventualmente in compagnia di chi il giovane abbia assunto gli stupefacenti.