Scomparso il fotografo Edoardo Ansaloni, Merola: "Bologna gli deve molto"

"La nostra città deve molto a Edoardo Ansaloni. Le sue fotografie della liberazione di Bologna rimarranno per sempre. Ricordo la sua passione quando ero presidente del quartiere Savena e apriva il Museo Memoriale della Libertà. Come sindaco lo ringrazio per tutto quello che ha fatto." E' il cordoglio del sindaco Virginio Merola per la scomparsa del fotografo, promotore del Museo Memoriale della Libertà.

"Purtropppo oggi ci ha lasciato colui che ha reso possibile tutto questo... La famiglia e i collaboratori proseguiranno con lo stesso impegno dato dal suo insegnamento", si legge sul sito web del Museo di via Dozza.