Ferito alla Sapienza muore Francesco Ginese: dopo la laurea si era trasferito a Bologna

Si era laureato in Economia alla Luiss per poi trasferirsi per lavoro a Bologna, Francesco Ginese, il 26enne di origine foggiana, morto mentre in compagnia di alcuni amici tentava di scavalcare una cancellata dell'Università La Sapienza, dove si stava tenendo una festa, la notte tra venerdì 21 e sabato 22 giugno.

Era tornato a Roma per rivedere i compagni di università, ed è rimasto infilzato e si è reciso l'arteria femorale. In condizioni gravissime, dopo aver perso molto sangue, era stato trasferito d'urgenza al vicino nosocomio di viale Regina Elena. Troppo gravi però le sue condizioni, il giovane si è spento nella tarda mattinata di domenica 23 giugno.

Nelle scorse ore era scattata una gara di solidarietà di amici e conoscenti di Francesco Ginese, con appelli sia a Roma che a Foggia per donare il sangue al 26enne ricoverato al Policlinico. Il ragazzo purtroppo non ce l'ha fatta. Tanti i messaggi di cordoglio alla notizia della sua morte.

