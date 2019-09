Bimbo caduto dal Carro di Carnevale: 'Manchevolezze' degli organizzatori

Continuano le perizie per comprendere a pieno le cause della tragica fine del piccolo Gianlorenzo Manchisi, caduto il 5 marzo scorso da un carro di Carnevale in via Indipendenza e deceduto dopo alcuni giorni.

I difensori della parte offesa (avv. Annalisa Gaudiello) e dell’indagata (avv. Mauro Nicastro), alla luce del comunicato giornalistico del 17 settembre 2019 in cui si parla di “vuoto normativo” (come da articolo de Il Resto del Carlino), precisano che allegata alla perizia del CTU - Consulente Tecnico d'Ufficio - è presente la relazione dell’Ing. Petri Andrea (Progettista, direttore lavori e responsabile della sicurezza per l’allestimento del circuito di sfilata del Carnevale di Viareggio) "nella quale si individuano le normative di riferimento e gli standard di buona tecnica di riconosciuta validità da applicare alle costruzioni dei carri e all’allestimento delle sfilate".

"Si confermano - si lehhe nella nota - le manchevolezze del Comitato organizzatore e degli Enti preposti al controllo: l’assenza di qualsiasi pianificazione ed autorizzazione dell’evento e l’assenza di qualsiasi documento progettuale, di certificazioni, di dichiarazioni sulla conformità del carro hanno permesso lo svolgimento di una manifestazione pubblica, (con accesso di persone, adulti e bambini finanche sopra le costruzioni), senza che fossero garantite le necessarie condizioni di sicurezza, a tutela dell’incolumità dei partecipanti, obbligatoriamente richieste in equivalenti manifestazioni".