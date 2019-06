Lutto all'Alma Mater, è scomparso Giovan Francesco Lanzara

È morto a 71 anni il professor Giovan Francesco Lanzara, docente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Nato a Pontedera si era laureato in Ingegneria all'Università di Pisa e ha ottenuto un Master in City Planning and Urban Design presso il MIT di Boston (USA).

I funerali saranno celebrati a Firenze mercoledì 5 giugno alle ore 15 presso la parrocchia di San Francesco (piazza Savonarola - Firenze).

A Bologna è stato docente di Teoria dell'Organizzazione al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, si è occupato di studi organizzativi, sistemi informativi e processi di innovazione nelle organizzazioni e nelle istituzioni.

È stato professore associato di Teoria dell'Organizzazione presso l'Università di Bologna dal 1986 al 1993, professore ordinario di Scienza Politica presso l’Università della Calabria dal 1993 al 1996 e professore ordinario di Teoria dell'Organizzazione dal 1996 al 2015 ancora all'Università di Bologna. È stato inoltre ricercatore associato presso l'Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I suoi principali contributi di ricerca si collocano all'intersezione di tre campi disciplinari: studi organizzativi, ricerca sui sistemi informativi, analisi dei processi di innovazione basati sulle tecnologie dell'informazione nelle organizzazioni e nelle istituzioni. Tra le sue opere principali ricordiamo "Capacità negativa" (Il Mulino, 1993), "Labirinti dell'innovazione. Tecnologia, organizzazione, apprendimento" (con C. Ciborra, Etas, 1999), "ICT and Innovation in the Public Sector" (curato con F. Contini, Palgrave MacMillan, 2009), "The circulation of agency in E-Justice" (curato con F. Contini, Springer, 2014) e il recente "Shifting Practices: Reflections on Technology, Practice, and Innovation" (MIT Press, 2016).