Incidente agricolo a Imola: morto schiacciato dalla motozappa

Tragico incidente domestico questa mattina, dove un uomo è morto in seguito a un incidente di lavoro nel terreno di casa sua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco i sanitari del 118 e i carabinieri di Imola, ma per il signore, un 92enne, non c'è stato nulla da fare.

Secondo una prima ipotesi di dinamica, ancora in fase di accertamento da parte dei militari, l'anziano stava curando il terreno di sua proprietà con un mini-trattore, la cosiddetta 'motozappa', quando la stessa lo avrebbe schiacciato contro un albero. Sono in corso accertamenti sulla esatta dinamica dell'accaduto.

Notizia in aggiornamento